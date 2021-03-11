В Ульяновской области проходит белорусско-российское батальонное тактическое учение

С 9 по 20 марта на полигоне Поливна 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск, РФ) проходит совместное белорусско-российское батальонное тактическое учение под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных сил России.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, в учении принимает участие усиленная десантно-штурмовая рота 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций белорусских Вооруженных сил.

В ходе учения отрабатываются навыки подготовки и ведения миротворческих действий совместным подразделением Вооруженных сил двух стран в составе коллективных миротворческих сил. В частности, планируется проведение поисковых действий с использованием вертолетов, высадка мобильного резерва посадочным способом и десантирование «по штурмовому».

«Участие в данном мероприятии позволит установить единые взгляды на методику подготовки и проведения совместных учений, определить наиболее эффективные и целесообразные методы работы командиров и подразделений, а также осуществить обмен опытом в ходе выполнения задач и участия в совместных специальных действиях», — отмечает пресс-служба оборонного ведомства.

Учение проводится в соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Беларуси и России на 2021 год.