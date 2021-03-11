Водитель 1932 года рождения попал в ДТП в Серебрянке

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На минской улице Плеханова столкнулись два автомобиля «Рено». Инцидент произошел 10 марта.

По предварительной информации столичной ГАИ, водитель 1932 года рождения выезжал с прилегающей территории дома №60 по улице Плеханова и не предоставил преимущество в движении водителю другого автомобиля «Рено».

Пассажир 1938 года рождения доставлена в учреждение здравоохранения. Автомобили получили механические повреждения.

Виновник ДТП не имел права управления транспортным средством.
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Тэги: ДТП Серебрянка Рено Город: Минск

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