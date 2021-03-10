СКА выбил «Динамо-Минск» из плей-офф КХЛ

Минское «Динамо» вело 3:2 в пятом матче со СКА за две минуты до финальной сирены, но россияне перевели игру в овертайм и там в большинстве вышли вперед. Общий счет в серии стал 4:1 в пользу СКА.

Павел Варфоломеев. Фото: hcdinamo.by

«Динамо» была нужна только победа, чтобы продолжить серию и, казалось, это удастся.

Белорусский клуб вышел вперед первым: на 4-й минуте отличился Павел Варфоломеев. Затем дважды забил игрок СКА Галимов: на 25-й и 30-й минутах. Минчане усилиями Варфоломеева сравняли счет на 43-й минуте. На 44-й Мосалев вывел «Динамо» вперед.

Марченко перевел игру в овертайм лишь на 58-й минуте. Итоговый счет установил Кузьменко.