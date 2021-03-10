Пресс-секретарь Еврокомиссии: Предположения о том, что помощь ЕС была потрачена на резиденции Лукашенко, совершенно беспочвенны

«Появившиеся в медиа предположения о том, что помощь Евросоюза была потрачена на здания или резиденции, используемые режимом Лукашенко, совершенно необоснованны и беспочвенны», — заявила БелаПАН пресс-секретарь Еврокомиссии Ана Писонеро Эрнандес, комментируя вышедший 8 марта фильм о резиденциях Александра Лукашенко.

В фильме говорится о том, что гранты ЕС, выделявшиеся на экологические проекты, могли быть использованы на содержание резиденций, которые находятся на территории национальных парков, и другие градостроительные нужды. В фильме отмечено, что кредиты, которые Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк выдавали на развитие экономики и предпринимательства и экологические программы, использовались не по назначению. «Лукашенко раздает европейские деньги своему близкому окружению. На них они строят жилые дома и продают квартиры белорусам в кредит, но уже от 8 до 24%», — утверждают авторы ленты.

Пресс-секретарь Еврокомиссии отметила, что финансовая помощь ЕС Беларуси «направлена на то, чтобы принести конкретную пользу белорусскому народу».

По ее словам, реализация грантовой помощи ЕС в Беларуси напрямую управляется Евросоюзом и реализуется через организации гражданского общества, такие международные организации, как Всемирный банк, а также агентства государств-членов и компании частного сектора. «Это не предполагает финансовых трансфертов государству», — подчеркнула Эрнандес.

«Для всей двусторонней грантовой помощи ЕС существует значительное количество внутренних и внешних контрольных процедур, включая проверки и аудиты, чтобы обеспечить правильное использование средств в соответствии с целями проекта и при полном соблюдении соответствующих финансовых правил», — добавила пресс-секретарь.

Эрнандес отметила, что в соответствии с решением Совета ЕС от 12 октября прошлого года максимально сокращено сотрудничество с белорусскими властями на центральном уровне. «В настоящее время двусторонняя финансовая помощь ЕС ограничена теми областями, которые приносят пользу белорусскому народу», — сказала она. Сюда относятся проекты, касающиеся молодежи, окружающей среды, малого и среднего бизнеса, местного развития, мобильности, а также помощь гражданскому обществу и независимым СМИ.

«Что касается Европейского инвестиционного банка, то его кредиты Беларуси составляют 550 млн евро в сфере транспорта, коммунальной инфраструктуры, энергоэффективности и поддержки малого и среднего бизнеса, — сказала Эрнандес. — Отмечу, что ЕИБ не выплачивал никаких займов в государственном секторе Республике Беларусь. Следовательно, нет оснований утверждать, что финансирование ЕИБ было использовано ненадлежащим образом. Что касается деятельности Европейского банка реконструкции и развития в Беларуси, то текущие кредиты составляют более 1,3 млрд евро и охватывают проекты в основном в сфере агробизнеса и инфраструктуры».

Эрнандес отметила, что у обоих банков есть «функционирующие механизмы с надежными мерами по смягчению последствий и мерами по контролю», эти банки «придерживаются твердой политики нулевой терпимости к мошенничеству и коррупции во всех проектах, которые они финансируют». «Оба банка выставляют строгие условия, которые должны быть соблюдены перед выплатой средств», — добавила она.

По словам Эрнандес, в ответ на события в стране ЕИБ и ЕБРР «обновили свой подход к операциям в Беларуси». «Новые операции в государственном секторе в настоящее время не рассматриваются, в то время как инвестирование в частный сектор в индивидуальном порядке может продолжаться», — пояснила она.