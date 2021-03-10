Госдума России ратифицировала протокол о реструктуризации белорусских обязательств по кредиту для БелАЭС

/ Экономика
Просмотров: 306

Государственная дума России 10 марта ратифицировала протокол о внесении изменений в соглашение о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции.

Договоренности о реструктуризации кредита были достигнуты на уровне глав правительств двух стран в июле 2020 года.

Протокол о внесении изменений в соглашение предусматривает следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на два года, до конца 2022 года; перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года; замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в 3,3% годовых.

«Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС от 25 ноября 2011 года предусматривало сумму до 10 млрд долларов.

По состоянию на 1 сентября 2020 года использовано средств кредита 4,5 млрд долларов.

По данным российской госкорпорации по атомной энергии «Росатом», прогнозная стоимость сооружения БелАЭС, финансируемая средствами кредита, не превысит 6 млрд долларов.

«В обоснование своей просьбы о пересмотре условий возврата кредита белорусская сторона сослалась на снижение уровня мировых цен на нефть и газ (что, по мнению партнеров, повлекло снижение доходности и увеличение срока окупаемости атомного проекта), а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год», — отмечается в пояснительной записке.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь атомный кредит

Другие материалы на эту тему:

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Белорусская АЭС перестала вырабатывать электричество

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Татьяна Новикова. АЭС. Ядерную державу сглазили

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Белорусская АЭС заработала. Еще одна дорогая игрушка Лукашенко

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество

Энергетическая блокада Белорусской АЭС. Куда будем продавать электричество