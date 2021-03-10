Четырех жителей Гродно за участие в марше протеста осудили на три и три с половиной года ограничения свободы

Четверо жителей Гродно, участвовавших в марше протеста 6 сентября 2020 года, осуждены на разные сроки ограничения свободы. Приговор огласили 10 марта в суде Ленинского района областного центра.

Источник: hrodna.life

Владимира Седеневского, Юрия Седеневского, Жанну Захаркевич приговорили к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение, Надежду Степанцову — к трем с половиной годам.

В деле первоначально было пять подсудимых: родные сестры Надежда Степанцова (49 лет) и Жанна Захаркевич (47 лет), братья Владимир Седеневский (36 лет) и Юрий Седеневский (39 лет), Александр Якубовский, который исчез в ходе разбирательства и сейчас находится в розыске. Все они ранее судимы не были, во время суда оставались на свободе.

Четверо (кроме находящегося в розыске Якубовского) признаны виновными в «организации или подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК), и в «насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудника милиции» (ст. 364 УК).

Пострадавшие — 11 милиционеров. Во время судебного заседания они давали показания из другой комнаты, не показывали лица и не называли настоящих имен.

Согласно обвинению, пять фигурантов дела 6 сентября приняли участие в марше протеста на улице Горновых в Гродно. Они якобы угрожали милиционерам насилием. Их обвинили в том, что они шли в ряд, держались за руки и «выталкивали сотрудников с дороги своим телом». В результате марша, по официальной версии, автопарку и троллейбусному депо был нанесен ущерб на 71 рубль 69 копеек.

6 сентября 2020 года гродненцы несколько раз пытались пройти через центр города. Первую колонну силовики остановили в районе улицы Горновых, здесь были проведены жесткие задержания. Вторая колонна численностью около 5000 человек сумела пройти несколько километров по городу, пока не наткнулась на стену ОМОНа. Здесь марш также закончился жесткими задержаниями.