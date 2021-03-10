Завершились следственные действия с участием председателя БАЖ Андрея Бастунца

Следственные действия с участием председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Андрея Бастунца закончились.

Как сообщает БАЖ, глава организации вышел из Следственного комитета.

Отмечается, что во второй половине дня в присутствии руководителя БАЖ был проведен осмотр сейфа, изъятого 16 февраля во время обыска в офисе организации. «В сейфе обычно хранятся уставные документы, печать ассоциации и трудовые книжки сотрудников. Ничего из этого Андрею Бастунцу пока не отдали», — пишет БАЖ.

Как сообщалось, в первой половине дня Бастунца допросили в СК в качестве свидетеля по уголовному делу о действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). С руководителя БАЖ взята подписка о неразглашении.

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 УК.

Обыски прошли в офисе БАЖ, у Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

Офис БАЖ был опечатан, счет организации — арестован.