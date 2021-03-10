Объявлен в розыск пассажир гродненского таксиста, которого также обвиняют в насилии над милиционером

Житель Гродно Игорь Лозовик 10 марта не явился на рассмотрение уголовного дела в его отношении в суде Октябрьского района Гродно.

Задержание водителя и пассажиров авто 11 августа

На прошлой неделе, перед вынесением в суде приговора, Беларусь покинул его друг таксист Алексей Лапа. Он не явился в суд 3 марта, где должен был выступить с последним словом. Позже стало известно, что он уехал в Литву, сообщил портал Hrodna.Life .

Первоначально Лозовик проходил свидетелем по делу Алексея Лапы о насилии над милиционерами. Затем в отношении Лозовика также возбудили уголовное дело о насилии над милиционером — якобы он несколько раз ударил сотрудника ОМОН Дмитрия Рахунка и сломал ему палец на руке.

Суд над Лозовиком начался 1 февраля. Дело рассматривает судья Виталий Лобовский.

Как сообщила секретарь суда, причина неявки Лозовика суду неизвестна. Адвокат обвиняемого отметил, что Лозовик уехал в Литву и возвращаться в Гродно в ближайшее время не планирует. Прокурор предложил изменить меру пресечения Лозовику на взятие под стражу, так как тот скрывается. В результате суд объявил Лозовика в розыск, изменив ему меру пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Инцидент, двух участников которого судят в Гродно, произошел 11 августа. Четверо друзей, в том числе Лапа и Лозовик, катались на машине по городу. Когда они остановились возле магазина, их автомобиль окружили неизвестные в черном без опознавательных знаков и начали бить дубинками по автомобилю, а затем вытащили всех четверых из салона и избили. Три человека оказались в больнице. Лапа написал заявление в Следственный комитет о его избиении милиционерами, однако уголовное дело по данному факту не было открыто.