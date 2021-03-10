Три из четырех датских инвестфондов отказались от белорусских евробондов

Три из четырех датских инвестфондов продали белорусские еврооблигации, и данное решение одобрил министр иностранных дел Дании, сообщает пресс-служба Народного антикризисного управления (НАУ), руководителем которого является оппозиционный политик Павел Латушко, находящийся в Польше.

Ранее НАУ направило письма во все инвестиционные фонды, которые держат белорусские евробонды, с просьбой с учетом ситуации в Беларуси потребовать досрочного их погашения официальным Минском.

На прошлой неделе Латушко сообщил, что датский фонд BankInvest уже продал все белорусские евробонды. В этой связи политик предположил, что «в ближайшее время и другие финансовые институты, инвестиционные фонды, которые приобрели евробонды, продадут белорусские евробонды, потому что это против имиджа этих структур».

К настоящему времени еще два датских инвестфонда — Jyske Invest и Sparinvest — объявили о продаже белорусских евробондов, сообщает пресс-служба НАУ.

Датские издания Berlingske и Børsen приводят подробности принятого решения.

«Совершенно очевидно, что своим решением не признавать победу Лукашенко на выборах я также посылаю политический сигнал, что Дания не хочет быть связана с преступлениями его режима. Я рад, что этот сигнал был услышан в ряде инвестиционных ассоциаций. Считаю, что мы должны приложить все усилия, чтобы предотвратить даже непреднамеренную поддержку преступлений режима Лукашенко», — заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод.

Продажу белорусских евробондов датские инвестфонды объясняют политическими событиями в Беларуси.

«Перед выборами был некоторый оптимизм в отношении того, что выборы в Беларуси могут пройти справедливо, но все закончилось массовыми фальсификациями, а позже — насилием против несогласных с фальсификациями. Вот почему сразу после выборов мы начали процесс продажи белорусских гособлигаций, который полностью закончился в октябре 2020 года», — отметил руководитель отдела ответственных инвестиций фонда Мадс Берендт Сондергаард.

В свою очередь, глава отдела инвестиционного контроля Jyske Invest Расмус Кристиан Могенсен рассказал, что инвестфонд продал белорусские евробонды в августе прошлого года.

Генеральный директор Sparinvest Йорген Согаард-Андерсен сообщил, что компания продала белорусские евробонды в марте этого года.

«Мы приняли это решение исходя из политической и экономической ситуации в Беларуси. Мы продали белорусские гособлигации на фоне напряженной политической ситуации в стране после выборов в августе 2020 года», — сказал Расмус Кристиан Могенсен.

Согаард-Андерсен сообщил, что от белорусских евробондов компания отказалась в марте. «Мы это сделали, поскольку, по нашим оценкам, текущая ситуация в Беларуси не соответствует нашим принципам инвестирования», — сказал директор инвестфонда.

Пенсионный фонд Дании AkademikerPensions планирует отказаться от белорусских евробондов до начала апреля.