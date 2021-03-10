В отношении Николая Козлова возбуждено уголовное дело за разглашение данных предварительного следствия

Возбудено уголовное дело в отношении председателя Объединенной гражданской партии (ОГП) Николая Козлова, который входит в основной состав Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси.

Козлову инкриминируется ч. 1 статьи 407 Уголовного кодекса — разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания, сообщает телеграм-канал КС.

Глава ОГП трижды отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в Следственном комитете, используя свое законное право и ссылаясь на статью 27 Конституции. После отказов его несколько раз вызывали для дальнейших разбирательств.

В управлении Следственного комитета по Минской области информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Козлова пока не комментируют, однако пообещали опубликовать официальное сообщение в ближайшее время.

Как сообщалось, в Следственном комитете во время допросов (30 декабря, 5 и 11 января) в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания КС Козлов отказался дать подписку о неразглашении. На третьем допросе в отношении Козлова — бывшего сотрудника милиции — был составлен протокол по ст. 23.4 КоАП. 18 февраля суд Партизанского района Минска по итогам его рассмотрения вынес решение об аресте Козлова на 15 суток и отпустил его из зала суда. Защита Козлова подала жалобу на решение суда, и 2 марта оно было отменено — дело передали для рассмотрения другому судье.

Второй протокол, по информации замглавы ОГП, суд вернул в милицию на доработку. 26 февраля должен был состояться суд, но его перенесли на неопределенный срок.

По факту третьего отказа от подписки о неразглашении Козлов должен был явиться для дачи объяснений в УВД Партизанского района Минска 1 марта. Оттуда его отправили в ЦИП, откуда он вышел на свободу спустя трое суток.