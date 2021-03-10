За сутки в Беларуси зарегистрировано 609 случаев COVID-19, скончались восемь человек

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 609 случаев COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 564 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки значительно снизилось — 9 марта было зарегистрировано 1073 случая. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 298 123, умерло 2063 пациента с коронавирусом, выздоровело — 288 613.

За минувшие сутки сделано 7030 тестов на коронавирус (всего 5 032 074).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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