Пресс-секретарь украинского МИД назвал «полной чепухой» заявление Тертеля о поступлении с территории Украины оружия

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Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал «полной чепухой» заявление председателя Комитета госбезопасности Беларуси о поступлении с украинской территории оружия для дестабилизации ситуации в стране.

«Полная чепуха, которая уже не впервые звучит из уст белорусских чиновников, — написал спикер украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в «Твиттере». — Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом».

Вечером 9 марта в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» Иван Тертель заявил, что КГБ «на протяжении последнего периода — месяцев, прошедшего полугодия» — фиксирует «резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства».

Председатель КГБ заявил, что «с территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения».

 

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Тэги: КГБ Беларусь-Украина Персона: Иван Тертель Олег Николенко

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