В Минэнерго разъяснили причины частого включения и выключения в сеть первого блока БелАЭС

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Первый энергоблок Белорусской АЭС 10 марта в очередной раз планово отключили от сети. Министерство энергетики в своем телеграм-канале опубликовало разъяснение причин частого включения и отключения блока.

Так, в Минэнерго напомнили, что первый блок станции находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации, который предусматривает последовательное освоение мощности реакторной установки (75—90—100 % от номинальной мощности) с проведением испытаний, «включая режим с отключением от сети и плановой остановкой блока».

«Это необходимо для того, чтобы тщательно протестировать все системы и оборудование и подтвердить проектные показатели их надежности и безопасности, — говорится в сообщении. — Специалисты исследуют нейтронно-физические характеристики активной зоны реактора, поведение реакторной установки в различных сценарных условиях, выполняют комплексные испытания систем внутриреакторного контроля, опробуют режим полного обесточивания блока, проводят и другие важные исследования».

В Минэнерго подчеркнули, что этап опытно-промышленной эксплуатации «занимает определенный период». В энергетическом ведомстве обратили внимание на то, что на первом блоке «285 тысяч единиц различного оборудования и технических узлов», и после отдельных испытаний требуются «технологические перерывы для проведения осмотра и оценки эффективности функционирования систем, их корректировки при необходимости».

«Эта работа выполняется поэтапно, в том числе с отключением энергоблока, — пояснили в министерстве. — Так делают и в других странах, где строятся АЭС. Специалисты должны полностью убедиться в том, что абсолютно все системы и оборудование будут работать в соответствии с проектом. Безусловно, по результатам пусконаладочных работ по отдельным элементам систем и оборудования требуется дополнительная настройка. Для этого тестирование и проводится. Все должно работать четко и надежно, обеспечивая полную безопасность блока».

«К слову, из 394 запланированных испытаний этапа опытно-промышленной эксплуатации на первом энергоблоке станции успешно завершены 259. Как видно, работы у специалистов еще немало, в том числе в режиме отключения от сети. Количество плановых остановок блока привязано к реализации программ испытаний. Такой подход соответствует международной практике», — заверили в Минэнерго.

В предыдущий раз блок отключали 20 февраля — для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации». В сеть его повторно включили 8 марта, после чего началось повышение мощности реакторной установки.

Сюжет: Беларусь строит АЭС
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Тэги: АЭС-Беларусь

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