Илон Маск за сутки разбогател на 25,1 млрд долларов

Изменение размера состояния американского бизнесмена Илона Маска практически еженедельно бросают то в жар, то в холод аналитиков фондовых рынков.

Так, по данным агентства Bloomberg , только за сутки «портфель» предпринимателя потяжелел на 25,1 млрд долларов и увеличился до 174 млрд.

Топ-5 самых богатых людей планеты выглядит так:

1. Джефф Безос — 180 млрд долларов (-10,3 млрд с начала года);

2. Илон Маск — 174 млрд долларов (+4,35 млрд);

3. Билл Гейтс — 137 млрд долларов (+5,33 млрд);

4. Бернар Арно — 119 млрд долларов (+4,21 млрд);

5. Марк Цукерберг — 101 млрд (-2,68 млрд).