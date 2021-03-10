Илон Маск за сутки разбогател на 25,1 млрд долларов
Изменение размера состояния американского бизнесмена Илона Маска практически еженедельно бросают то в жар, то в холод аналитиков фондовых рынков.
Так, по данным агентства
Топ-5 самых богатых людей планеты выглядит так:
1. Джефф Безос — 180 млрд долларов (-10,3 млрд с начала года);
2. Илон Маск — 174 млрд долларов (+4,35 млрд);
3. Билл Гейтс — 137 млрд долларов (+5,33 млрд);
4. Бернар Арно — 119 млрд долларов (+4,21 млрд);
5. Марк Цукерберг — 101 млрд (-2,68 млрд).