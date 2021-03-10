Огромные очереди остаются на границе с Литвой
Транспортный коллапс продолжается на белорусской границе с Литвой — в четырех пунктах пропуска скопилось более тысячи грузовиков.
Дальнобойщики вынуждены часами стоять на этом направлении. По данным ГПК на 14:00, ситуация следующая:
- «Котловка» — более 330;
- «Бенякони» — более 300;
- «Каменный Лог» — более 280;
- «Привалка» — более 200.
На выезде в Латвию в «колейке» около двухсот фур:
- «Григоровщина» — более 90;
- «Урбаны» — более 90.
На польском направлении очередь есть лишь на одном переходе:
- «Брузги» — более 100.