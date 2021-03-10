Видеосервис VOKA объявил кастинг в шоу модных превращений

Видеосервис VOKA объявил кастинг для участия в новом сезоне шоу «Ты мне (не) нравишься» — проекта для каждого, кто хотел бы изменить отношение к себе и обновить свой имидж. Заявки принимаются до 31 марта — регистрировать можно не только себя, но и близких.

Идея проекта заключается в преображении героя или героини, внешним видом которых не вполне доволен кто-то из близкого окружения. Ведущая шоу знакомится с участниками, изучает их стиль и образ жизни, после чего команда профессионалов beauty-сферы работает над преображением героев и помогает создавать новые образы.

Для участия в кастинге необходимо заполнить форму . Подавать заявки могут и мужчины, и женщины. Кроме основной информации о себе, в ней нужно рассказать о мотивации к участию в проекте, указать, что именно хочется изменить, и прикрепить пару фотографий.

Заполнить анкету можно как за себя, так и за другого человека — если вы хотите перемен для кого-то из вашего окружения.