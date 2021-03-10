Варшава пообещала незамедлительные ответные меры на высылку из Беларуси польского дипломата

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что официальная Варшава «незамедлительно и адекватно» ответит на необоснованное решение властей Беларуси о высылке польского дипломата.

Фото pixabay.com

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Марцин Войцеховски 9 марта был вызван в белорусский МИД, где ему была представлена нота с требованием, чтобы консул Ежи Тимофеюк покинул территорию Беларуси.

Как отмечает «Польское радио» , дипломат участвовал 28 февраля в Бресте в мероприятиях по случаю отмечаемого в Польше Национально дня памяти несломленных солдат.

Белорусская сторона утверждает, что, участвуя в этом мероприятии польский консул грубо нарушил международное право, в частности, Венскую конвенцию о консульских сношениях. Мероприятия в память о бойцах польского антинемецкого и антисоветского подполья белорусский МИД назвал «героизацией военных преступников».

Вице-министр иностранных дел Марцин Пшидач отметил, что решение о высылке польского дипломата обременяет непростые отношения между двумя нашими странами, и что Польша поддерживает независимость и суверенитет белорусского государства.

Однако «власти в Минске своими решениями, которые мы наблюдаем в последнее время, сами исключают себя из пути диалога и сотрудничества», — добавил представитель МИД.

Он также отметил, что Польша неизменно выступает за независимую и суверенную Беларусь: «Мы обращаемся к властям в Минске с призывом о проведении диалога с обществом, освобождении политзаключенных и восстановлении основных гражданских свобод».