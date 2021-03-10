В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающих птиц. АПБ просит охотников ввести самоограничения
13 марта в Беларуси открывается весенняя охота на водоплавающих птиц. С этого года запретили добывать весной
Дело в том, что в Беларуси условия весенней охоты на водоплавающих неуместно жесткие в отношении птиц. В Европе, кроме нашей страны, такая охота разрешена еще и в России, но срок ее там короче. В Беларуси же — практически два месяца, до второго воскресенья мая.
Как отметил директор АПБ Александр Винчевский, в Беларуси разрешается добывать девять видов уток из 23, встречающихся в стране, «но большинство охотников плохо различают виды». «Цена ошибки весной очень высока. Будьте внимательны. Не уверен — не стреляй», — призвал охотников директор АПБ.
В Беларуси разрешена весенняя охота на
Из уток в Беларуси весенняя охота разрешена на самцов
«В природе нет лишних самцов. Самец сторожит самку у гнезда, сопровождает на кормление и покидает, только убедившись, что все птенцы вылупились», — отмечают в АПБ.
«Ахова птушак Бацткаўшчыны» выступает за закрытие весенней охоты на водоплавающих птиц в Беларуси, но понимая, что сегодня это сделать невозможно, призывает охотников ввести самоограничения в весенний сезон. Это поможет уменьшить негативное влияние весенней охоты.
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АПБ обращается к охотникам с просьбой не стрелять весной следующие виды птиц.
Чирок-трескунок — по оценке Красного списка Международного союза охраны природы и природных ресурсов численность этого вида в мире падает (в Беларуси тоже — по данным орнитологов НАН Беларуси), причем стремительно. Отстрел самцов весной только ускоряет этот процесс.
Серый гусь — в 2004-2005 годах был включен в национальную Красную книгу, его численность была по стране всего 250 пар. Чтобы дать популяции восстановиться, нужен мораторий.
Белолобый гусь — хоть численность этого гуся растет, есть очень большой риск спутать его во время охоты с глобально уязвимым
Гуменник — численность таежного подвида (Anser fabalis fabalis) этого гуся в мире сокращается.
С этого года разрешена и весенняя охота на сизых голубей. Однако АПБ просит охотников воздержаться от стрельбы по ним:
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АПБ просит охотников: