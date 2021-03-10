От 3 до 4,5 лет: девять обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Бресте получили лишение свободы

Суд Московского района Бреста 10 марта вынес приговор по делу о массовых беспорядках в областном центре 10 августа (ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса). Девять фигурантов дела осуждены на сроки от трех до четырех с половиной лет колонии — именно такое наказание запрашивало гособвинение.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , согласно обвинению, фигуранты 10 августа 2020 года во время массового мероприятия в центре Бреста — на улицах Советской и Нефтяной, бульварах Шевченко и Космонавтов, проспекте Машерова — «грубо нарушили общественный порядок и совершили погромы».

Их обвиняют в том, что они нанесли сотрудникам милиции удары руками и ногами, различными предметами, для этого использовались доски, палки, уличные урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, камни, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия. Затем, по версии следствия, обвиняемые умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшее ОВД, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу признаны 29 человек, большинство из них — милиционеры, ущерб оценили в 27 тысяч белорусских рублей. Согласно обвинению, сотруднику органов внутренних дел причинены телесные повреждения в виде двух ран в области первого пальца правой кисти, которые относятся к категории легких телесных повреждений, и нанесены побои. Еще у одного сотрудника сорвали рацию и оторвали погон, а всего более чем 25 милиционерам нанесены побои.

Причиненный ущерб до суда не был возмещен — прокуратура предъявила иск к обвиняемым о его взыскании в солидарном порядке.

Дело рассматривала судья Вера Филоник. Она признала вину всех обвиняемых доказанной и назначила следующие сроки: Тимур Ризапур, Александр Дроздов, Илья Мигно — 4,5 года колонии усиленного режима; Виталий и Егор Прокопчуки (отец и сын), Сергей Солоха — 4 года колонии усиленного режима; Сергей Кривченя — 3,5 года колонии усиленного режима; Сергей Гацкевич, Денис Хазей — 3 года воспитательной колонии.

Среди обвиняемых двое несовершеннолетних: Сергей Гацкевич — ученик 11-го класса, Денис Хазей — студент второго курса колледжа. До суда они находились под надзором, их взяли под стражу в зале суда. Остальные обвиняемые признаны политзаключенными.

Десятая обвиняемая — Виталия Бондаренко, которая не появлялась на судебных процессах, так как уехала за границу. Но к приговору 27 февраля вернулась, и 1 марта была задержана. Правозащитники признали ее политической заключенной.

Вину полностью не признал никто. Большинство признают себя виновными частично в том, что присутствовали на акции и участвовали в ней, но не причиняли насилия и не совершали погромов.