Mastercard запускает в Беларуси сервис мгновенных денежных переводов через Viber

Mastercard запускает в Беларуси сервис мгновенных денежных переводов в мессенджере Viber. Это позволит пользователям отправлять деньги сразу же во время общения в приложении.

Чтобы перевести деньги, отправителю не нужно знать номер карты получателя или делиться данными своей карты — достаточно иметь получателя в своей адресной книге Viber или знать номер его телефона.

Новая услуга доступна для держателей карт любого белорусского банка, чей аккаунт Viber привязан к белорусскому номеру мобильного телефона.

Технологическим партнером проекта является «МТБанк», предоставляющий функционал сервиса карточных переводов.

Сервис объединяет технологию Mastercard Send и платформу Mastercard Transfers HUB, на которой могут быть добавлены платежные карты различных белорусских банков и платежных систем.

Как часть запуска нового сервиса, Rakuten Viber выпускает новое меню «Вложения» внутри страницы обсуждений, где пользователи смогут получить доступ к различным полезным сервисам, таким как обмен файлами или местоположением, создание опросов и викторин, а также партнерские финансово-технические услуги Viber. Это новое меню будет обозначено иконкой скрепки.

Чтобы отправить деньги через Viber, отправителю необходимо сделать следующее:

1. Нажать иконку скрепки в индивидуальном чате и выбрать пункт «Денежные переводы» (при первом использовании потребуется поделиться номером телефона с сервисом).

2. Нажать «Отправить деньги» и ввести данные карты или выбрать карту из списка, если услуга использовалась ранее.

3. Ввести желаемую сумму перевода, подтвердить транзакцию с помощью технологии 3D-Secure и отправить деньги получателю.

Чтобы получить деньги на Viber, получателю необходимо выполнить следующее:

1. Нажать на ссылку, отправленную сервисом в индивидуальный чат, и открыть уведомление о получении денег в чат-боте (при первом использовании также потребуется поделиться номером телефона с сервисом).

2. Нажать на ссылку на портал переводов Mastercard в уведомлении, ввести одноразовый пароль при необходимости и номер карты, на которую он хочет получить деньги.

Чтобы сэкономить время, получатель также может выбрать карту по умолчанию, привязанную к его телефону, на которую будут автоматически зачисляться деньги.

Карты можно легко привязать к сервису как со стороны отправителя, так и со стороны получателя, поэтому данные карты можно ввести только один раз при совершении первого перевода.

Для владельцев карт Mastercard не будет взиматься комиссия со стороны «МТБанка» за отправку денег в течение шести месяцев с момента запуска сервиса.