Актер Николай Сморчков умер от COVID-19

Советский и российский киноактер Николай Сморчков умер в Москве от COVID-19.

Актеру, который считался мастером эпизода, было 90 лет.

В его фильмографии две сотни картин, среди которых «Сельский врач», «Верные друзья», «Летят журавли», «Девушка с гитарой», «Баллада о солдате», «Джентльмены удачи», «Неисправимый лгун», «Ты — мне, я — тебе!», «Экипаж», «Жестокий романс», «Любить по-русски, «Олигарх», «Антикиллер 2: Антитеррор», «Дальнобойщики-2», «Барвиха», «Склифосовский»…