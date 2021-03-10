Уже на этой неделе весна заявит о себе в полный голос
К концу недели в Беларуси заметно потеплеет. Об этом свидетельствует кратковременные прогноз Белгидромета.
По данным синоптиков в ближайшие три дня столбик термометра покажет:
11 марта
- ночью -6..-12°С (по северо-востоку -13..-15°С);
- днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.
12 марта
- ночью -1..-8°С (по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах 0..+1°С);
- днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.
13 марта
- ночью -4..+3°С;
- днем +3..+10°С (по югу до +12°С).