Уже на этой неделе весна заявит о себе в полный голос

К концу недели в Беларуси заметно потеплеет. Об этом свидетельствует кратковременные прогноз Белгидромета.

По данным синоптиков в ближайшие три дня столбик термометра покажет:

11 марта

ночью -6..-12°С (по северо-востоку -13..-15°С);

днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

12 марта

ночью -1..-8°С (по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах 0..+1°С);

днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

13 марта