Уже на этой неделе весна заявит о себе в полный голос

/ Общество
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К концу недели в Беларуси заметно потеплеет. Об этом свидетельствует кратковременные прогноз Белгидромета.

По данным синоптиков в ближайшие три дня столбик термометра покажет:

11 марта

  • ночью -6..-12°С (по северо-востоку -13..-15°С);
  • днем от -3°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

12 марта

  • ночью -1..-8°С (по востоку при прояснениях до -11°С, в юго-западных районах 0..+1°С);
  • днем от -2°С по северо-востоку до +8°С по юго-западу страны.

13 марта

  • ночью -4..+3°С;
  • днем +3..+10°С (по югу до +12°С).
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Тэги: прогноз погоды

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