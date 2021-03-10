Пастор церкви «Новая жизнь»: система, которая измучила белорусов и прикоснулась к церкви, в конце концов распадется

Минская община христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь» 9 марта провела «срочную эвакуацию» своего имущества из здания дома молитвы, из которого прихожан принудительно выселили 17 февраля.

Как сообщается на сайте церкви, верующим дали лишь один день на то, чтобы «забрать все, что 19 лет они создавали в храме на Ковалева, 72». Прихожане, около 60 человек, забрали в том числе «мебель, ценную проводку».

«9 марта — еще одна веха в истории церкви, — цитирует сайт пастора церкви Вячеслава Гончаренко. — Еще недавно это было очень оживленное место. Здесь было столько радости, веры и любви! Мы верим в Господа, не притворяясь. А сегодня так грустно смотреть на то, как демонтируется вся эта красота и превращается в притчу. Но это не значит, что мы не вернемся сюда. Бог может все, он может сделать так, что мы снова будем владеть этим местом и этим зданием. Теперь же наше здание захвачено. Оно будет как ковчег завета у филистимлян, который они забрали, а потом вернули обратно. Потому что ковчег Божий в этой Библейской истории стал великим проклятием для захвативших. Богу брошен вызов — и он ответит».

«В конце концов эта система, которая измучила белорусский народ и прикоснулась к церкви, распадется. Бог развалил СССР, он развалит и эту систему. Бог разрушит всякую структуру, в основе которой лежит жестокость, не имеющая милосердия, сострадания, любви, — такая структура ничего не стоит, поэтому она исчезнет. А народ Божий будет благословен», — заявил глава общины.

17 февраля судебные исполнители с помощью милиции и коммунальных работников выселили общину церкви «Новая жизнь» из дома молитвы на улице Ковалева. Представителям общины позволили забрать некоторое имущество, остальные вещи церкви были описаны. Здание закрыли, все двери опечатали.

В конце прошлого года управление принудительного исполнения вынесло общине церкви «Новая жизнь» очередное предписание с требованием до 31 декабря исполнить судебный приказ от 23 октября 2009 года и освободить здание бывшего коровника площадью 1.621 кв. м по улице Ковалева, 72. Взыскателем, согласно документу, является ЖРЭО Московского района столицы.

В предписании говорилось, что в случае неисполнения требования принудительное выселение состоится 5 января 2021 года в 11.00. На 10.00 дня выселения церковь объявила молитвенное служение, на которое собралось около 200 прихожан. Судебные исполнители, явившиеся точно в указанное ими время вместе с представителями ЖРЭО, в здание заходить не стали. Они уточнили, намерена ли община выселяться, и, получив отрицательный ответ, составили административный протокол в отношении руководства церкви за нарушение предписания о выселении.

19 января община получила повестку, которой управление принудительного исполнения обязало представителей церкви явиться 1 февраля в связи с нарушением предписания суда о выселении. В указанный день судебные исполнители составили новый административный протокол по факту нарушения предписания суда о выселении общины из здания, однако пастор Вячеслав Гончаренко его не подписал. Администратор церкви Виталий Антончиков тогда сообщил БелаПАН, что предпринять очередную попытку выселения общины планируется 17 февраля.

24 февраля Гончаренко и Антончиков встретились с заместителем председателя Мингорисполкома Артемом Цураном. Чиновник дал им понять, что «Новая жизнь» не сможет вернуть себе здание дома молитвы. Вместе с тем он предложил представителям церкви воспользоваться арендой иных помещений либо через него обратиться с ходатайством к Александру Лукашенко о выделении участка земли в столице. Однако прежде, как было сказано представителям религиозной общины, они должны заплатить долг, накопившийся за годы пользования зданием на Ковалева, который по документам уже давно принадлежит ЖРЭО Московского района.

Выселить церковь «Новая жизнь» из здания, в которое прихожане за свои средства перестроили выкупленный у государства полуразрушенный коровник, Мингорисполком пытался около 15 лет. В 2005 году городские власти лишили религиозную общину права пользования земельным участком, несмотря на то что он был выделен ей бессрочно. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам церкви, в октябре 2006 года верующие провели пост-голодовку, которая длилась около месяца. Голодающие сменяли друг друга, постоянно находясь в здании церкви. Властям пришлось отступить: ситуация вокруг «Новой жизни» получила широкий международный резонанс, в защиту церкви выступили представители демократических сил, страны ЕС, зарубежные политики, священники, религиозные объединения.