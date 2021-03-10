Тихановская призвала Швейцарию нанести удар по отмыванию денег белорусскими чиновниками, а также по активам Лукашенко и его «кошельков»
В ходе своего визита в Швейцарию экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская провела ряд важных встреч с руководством этого альпийского государства.
В частности, она
Кроме этого она Берн расследовать «возможность нахождения активов Лукашенко и его "кошельков" в стране, а также собрать информацию, заблокированы ли такие счета швейцарскими банками».
Тихановская призвала клиентов швейцарских банков «не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси».