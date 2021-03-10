Доллар и евро продолжают падать
Американская и европейская валюты теряют в весе на открытии торгов на БВФБ 10 марта.
Три основные иностранные валюты по данным на 10:25 находятся на следующих позициях:
- евро — 3,0977 белорусского рубля (-0,0021 пункта);
- доллар — 2,6076 белорусского рубля (-0,0009 пункта);
- российский рубль — 3,5212 белорусского рубля за 100 российских (+0,0046 пункта).
Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ
Февраль эта тройка валют отработала следующим образом:
- евро -0,0136 пункта;
- доллар -0,0205 пункта;
- российский рубль -0,0604 пункта.