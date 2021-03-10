Доллар и евро продолжают падать

/ Экономика
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Американская и европейская валюты теряют в весе на открытии торгов на БВФБ 10 марта.

Три основные иностранные валюты по данным на 10:25 находятся на следующих позициях:

  • евро — 3,0977 белорусского рубля (-0,0021 пункта);
  • доллар — 2,6076 белорусского рубля (-0,0009 пункта);
  • российский рубль — 3,5212 белорусского рубля за 100 российских (+0,0046 пункта).

Прошедшая рабочая неделя (1-5 марта) на БВФБ зафиксировала рост трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Февраль эта тройка валют отработала следующим образом:

  • евро -0,0136 пункта;
  • доллар -0,0205 пункта;
  • российский рубль -0,0604 пункта.

 
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Тэги: валюта

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