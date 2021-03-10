Против блогера Мотолько возбудили уголовное дело — он будет объявлен в розыск

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Столичные следователи возбудили уголовное дело в отношении известного блогера Антона Мотолько.

Как отметили в СК, «в ходе расследования уголовного дела о массовых беспорядках следователями во взаимодействии с сотрудниками ГУБОПиК МВД получены доказательства о его причастности к совершению ряда преступлений».

В частности речь идет о массовых беспорядках; возбуждении социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности; организации и подготовки действий, грубо нарушающих общественный порядок; создании экстремистского формирования; действиях, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинение вреда национальной безопасности.

В ближайшее время «в отношении гражданина Республики Беларусь А.Мотолько в ближайшее время будет вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по всем вышеуказанным преступлениям. После чего он будет объявлен в межгосударственный розыск».
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Тэги: репрессии Персона: Антон Мотолько Город: Минск

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