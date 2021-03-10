В Ленинском суде Могилева задержали мужчину с ножом

Утром 10 марта в суде Ленинского района Могилева был задержан мужчина, который пришел в здание суда с ножом и угрожал сотрудникам милиции.

Правоохранители пытались уговорить мужчину бросить нож, а затем с применением силы задержали.

Причина, по которой мужчина пришел в суд с ножом, и чего он пытался добиться, пока неизвестна. Во время переговоров с милиционерами мужчина упоминал, что он инвалид и что ему не выплатили какие-то деньги.

После задержания мужчине стало плохо, ему вызвали скорую помощь.

Некоторое время вход в здание суда был блокирован — никого не впускали и не выпускали. В данный момент пропускной режим восстановлен.