«Теряет силы, настроен решительно». Жена голодающего рок-музыканта Игоря Банцера рассказала о его состоянии

Жена гродненского рок-музыканта Игоря Банцера, который голодает без воды в СИЗО с 3 марта, Анжелика Орехво, рассказала, в каком состоянии ее муж.

«Теряет силы, настроен решительно», — коротко прокомментировала Орехво.

В последний раз адвокат видел Банцера 9 марта. При каких именно условиях заключенный готов прекратить сухую голодовку, нужно ли для этого, чтобы его оправдали и освободили, семья точно не знает.

Мать заключенного Тамара Николаевна просила сына в суде начать есть и пить.

«Но он принял такое решение», — объясняет отказ мужа Орехво.

Банцер — рок-музыкант из Гродно, лидер стрит-панк-группы Mister X. Ему 41 год, он женат на бывшей руководительнице незарегистрированного Союза поляков Беларуси Анжелике Орехво, у него трое несовершеннолетних детей. В прошлом году за участие в митингах отсидел 18 суток.

20 октября 2020 года Банцера задержали в связи с возбуждением уголовного дела о хулиганстве — за демонстрацию интимных частей тела перед милицией. Музыкант заявляет, что это был перформанс с танцем, во время которого он снял шорты, однако оставался в стрингах, а спереди его прикрывала поясная сумка. Он считает, что дело политически мотивировано.

В СИЗО Гродно его содержали в одиночной камере, помещали также в карцер. Из СИЗО он передал пожелание встретиться с нотариусом и написать завещание.

Банцер в суде объявил сухую голодовку, поскольку считает свое дело политически мотивированным. Он отказался от адвоката со словами: «Конституция меня защитит». Его ходатайство вести процесс исключительно на белорусском языке суд отклонил.

Вину Банцер в суде признал частично. Следующее судебное заседание по делу назначено на 12 марта.