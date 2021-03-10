Латушко: мы делаем все, чтобы показать реальную Беларусь, раскрыть ту коррупцию, которая существует

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Народное антикризисное управление делает все для того, чтобы оптимистичные прогнозы сторонников перемен стали реальностью, заявил руководитель НАУ Павел Латушко.

Фото из телеграм-канала Павла Латушко

«Прогнозы важны, но для этого нужно осуществлять конкретные действия. Одно из направлений — раскрытие реального положения дел в Беларуси, раскрытие той коррупции, которая существует», — заявил политик.

Он считает, что протестную активность в республике власти не удалось подавить, даже несмотря на «все попытки огромнейшего репрессивного аппарата».

«Людей это не останавливает. Мы рассчитываем, что изменения в Беларуси произойдут в самое ближайшее время», — подчеркнул Латушко.

Напомним, накануне председатель КГБ Иван Тертель после выхода сканального фильма о роскоши Александра Лукашенко был вызван во Дворец независимости. Позже в эфире белорусского ТВ он пугал белорусов как раз деятельностью политиков за рубежом, говоря о наличии «конкретных данных по устремлениям к дестабилизации ситуации в стране в весенний период».

«Ближайшие даты — это 25-27 марта. Связано это с так называемым Днем воли. Если ударяться в конкретику, то мы констатируем: в настоящее время за границей сложились несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб через различные фонды, финансируются ими. И на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период. Сценарии разрабатываются за рубежом. Причастны те лица, которые в свое время покинули нашу территорию», — руководитель спецслужбы.
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Тэги: коррупция Народное антикризисное управление Персона: Павел Латушко

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