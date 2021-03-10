Латушко: мы делаем все, чтобы показать реальную Беларусь, раскрыть ту коррупцию, которая существует
Народное антикризисное управление делает все для того, чтобы оптимистичные прогнозы сторонников перемен стали реальностью, заявил руководитель НАУ Павел Латушко.
«Прогнозы важны, но для этого нужно осуществлять конкретные действия. Одно из направлений — раскрытие реального положения дел в Беларуси, раскрытие той коррупции, которая существует», — заявил политик.
Он считает, что протестную активность в республике власти не удалось подавить, даже несмотря на «все попытки огромнейшего репрессивного аппарата».
«Людей это не останавливает. Мы рассчитываем, что изменения в Беларуси произойдут в самое ближайшее время», — подчеркнул Латушко.
Напомним, накануне председатель КГБ Иван Тертель после выхода сканального фильма о роскоши Александра Лукашенко
«Ближайшие даты — это 25-27 марта. Связано это с так называемым Днем воли. Если ударяться в конкретику, то мы констатируем: в настоящее время за границей сложились несколько так называемых политэмигрантских центров, подрывных центров, в которых находятся так называемые беглецы. Они находятся на содержании иностранных спецслужб через различные фонды, финансируются ими. И на сегодняшний день основной поток средств направляется на дестабилизацию ситуации именно в этот период.