Латушко: мы делаем все, чтобы показать реальную Беларусь, раскрыть ту коррупцию, которая существует

Народное антикризисное управление делает все для того, чтобы оптимистичные прогнозы сторонников перемен стали реальностью, заявил руководитель НАУ Павел Латушко.

Фото из телеграм-канала Павла Латушко

«Прогнозы важны, но для этого нужно осуществлять конкретные действия. Одно из направлений — раскрытие реального положения дел в Беларуси, раскрытие той коррупции, которая существует», — заявил политик.

Он считает, что протестную активность в республике власти не удалось подавить, даже несмотря на «все попытки огромнейшего репрессивного аппарата».

«Людей это не останавливает. Мы рассчитываем, что изменения в Беларуси произойдут в самое ближайшее время», — подчеркнул Латушко.

Напомним, накануне председатель КГБ Иван Тертель после выхода сканального фильма о роскоши Александра Лукашенко был вызван во Дворец независимости . Позже в эфире белорусского ТВ он пугал белорусов как раз деятельностью политиков за рубежом, говоря о наличии «конкретных данных по устремлениям к дестабилизации ситуации в стране в весенний период».