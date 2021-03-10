Беларусь ожидает фронтальный раздел

/ Новости Украины
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Область повышенного атмосферного давления окажут влияние на погоду в республике (север затронет малоподвижный фронтальный раздел).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.

Кратковременный и мокрый снег выпадут лишь по северу страны. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +2..+4°C;
  • Витебск 0..-2°C;
  • Гомель -1..+1°C;
  • Гродно 0..+2°C;
  • Могилев -1..+1°C;
  • Минск 0..-2°C.
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Тэги: прогноз погоды

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