Беларусь ожидает фронтальный раздел
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Область повышенного атмосферного давления окажут влияние на погоду в республике (север затронет малоподвижный фронтальный раздел).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.
Кратковременный и мокрый снег выпадут лишь по северу страны. На отдельных участках дорог гололедица.
Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +2..+4°C;
- Витебск 0..-2°C;
- Гомель -1..+1°C;
- Гродно 0..+2°C;
- Могилев -1..+1°C;
- Минск 0..-2°C.