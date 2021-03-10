Беларусь ожидает фронтальный раздел

Область повышенного атмосферного давления окажут влияние на погоду в республике (север затронет малоподвижный фронтальный раздел).

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность.

Кратковременный и мокрый снег выпадут лишь по северу страны. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха в регионах: