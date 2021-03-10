Тертель: из Украины в Беларусь шли огромные партии оружия для проведения терактов

КГБ «на протяжении последнего периода — месяцев, прошедшего полугодия» фиксирует «резкую активизацию террористических угроз в отношении нашего государства», заявил председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель.

«Они исходят с территории наших соседних государств… Я могу сказать, оно было озвучено где-то — вопросы, связанные с деятельностью отдельных террористических групп, члены которых находились на территории стран Западной Европы, Польши, Украины, — отметил Тертель в программе «Разговор у президента», показанной вечером 9 марта на телеканале «Беларусь 1». — Это группы известные Олиневича (анархисты, которые проживали на территории Польши, Украины, там обеспечивались вооружением, специальными средствами, выходили на нашу территорию, совершали теракты, пытались уйти на Украину). Это группа известная террористическая Автуховича. По этой группе проводится в настоящее время расследование».

«Мы уже знаем, и это было в соответствующих средствах информации достаточно убедительно показано (вероятно, речь идет о двухсерийном фильме «Тротил протеста» на телеканале ОНТ 8 и 9 февраля. — БелаПАН.). Нами доказано, мы имеем убедительные свидетельствования дополнительно к тем, которые были освещены в телевидении, — заявил он. — Конечно, в деятельности спецслужб не все можно показать, но в свое время наши граждане смогут убедиться — это на судебных процессах, я думаю, что они будут открытыми».

Председатель КГБ утверждает, что «с территории Украины большие партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования в целях дестабилизации ситуации, планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения».

«К сожалению, это правда. Это та реальная действительность, в которой мы в настоящее время живем», — сказал Тертель.

«И мы принимаем соответствующие меры: у нас есть достоверная информация об устремлениях в настоящее время со стороны иных лиц. Они исходят в том числе с территории иностранных государств, отдельные из этих лиц сотрудничают со спецслужбами иностранных государств, — заявил председатель КГБ. — Это люди, которые в том числе подготовленные, в том числе которые преследуют свои цели, и наши партнеры где-то, возможно, закрывают на это глаза. Это достаточно опасное явление, потому что оно может распространиться не только на наши территории, но и затронуть те же страны».

По информации Тертеля, украинской стороне по линии Генпрокуратуры направлены «запросы с фактами, фамилиями, телефонами причастных лиц». «Ответы нами не получены. По группе Олиневича получена формальная отписка о том, что не соблюдена формальная сторона запросов. Это не соответствует нашим партнерским отношениям с Украиной и, считаем, создает угрозу для нашего государства в перспективе», — подчеркнул глава ведомства.

Комментируя слова Александра Лукашенко, сказанные 5 марта («Комитет госбезопасности вам в ближайшее время расскажет, сколько сюда тротила завезли и даже пластита»), Тертель сообщил о задержании новой организованной группы, в отношении которой проводятся следственные действия в связи с незаконным оборотом и перемещением через госграницу оружия и боеприпасов.

«Могу вот приоткрыть сейчас: обнаружены тайники на нашей территории с большим количеством взрывчатых веществ. Тротил, к примеру, там исчисляется десятками килограмм, пластит — большое количество, большое количество взрывных устройств, большое количество специального оружия, предназначенного для разведывательно-диверсионной деятельности, дистанционные средства по подрыву различных объектов», — заявил Тертель.

«Это серьезная профессиональная вооруженная группа. Поверьте мне, что эти взрывчатые вещества и иное оружие — оно не предназначалось для, к примеру, просто браконьерской ловли рыбы», — сказал он.

Участники названной группы, по словам председателя КГБ, прошли серьезную подготовку и участвовали в различных мероприятиях на территории стран, где происходили вооруженные конфликты.

Всего, как отметил глава ведомства, Комитет госбезопасности расследует шесть уголовных дел, которые связывает с терроризмом, кроме того «часть такой направленности дел расследуется Следственным комитетом».

Тертель считает, что «факты задержания сами себе свидетельствуют» о том, что КГБ «делает хорошо свою работу» и «эти угрозы минимизируются».

15 февраля Комитет госбезопасности сообщил о внесении 17 белорусских граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Добавленные в список 12 мужчин и пять женщин обвиняются по ст. 289 Уголовного кодекса (акт терроризма).

В списке находятся Николай Автухович и проходящие с ним по одному делу Павел Сава, Артур Попок (находится в розыске. — БелаПАН.), Ирина Горячкина, Сергей Резанович, Павел Резанович, Любовь Резанович, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Галина Дербыш, Виктор Снегур, Владимир Гундарь, Ольга Майорова.

В списке также анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Сергей Романов и Дмитрий Резанович.

Как ранее сообщал Госпогранкомитет Беларуси, 28 октября 2020 года вблизи украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района Гомельской области была задержана группа анархистов: Олиневич, Дубовский, Романов и Резанович. По неофициальной информации, анархистам вменяют в вину поджог автомобилей у прокуратуры и помещения отдела Государственного комитета судебных экспертиз в Солигорске (Минская область), поджог здания ГАИ в Мозыре (Гомельская область).

О задержании «группы Автуховича» сообщил 8 декабря 2020 года телеканал «Беларусь 1». Тогда сообщалось, что задержана «группа лиц, использовавших взрывы и поджоги как методы давления на силовиков и их семьи». Преступление классифицировано по статье «Терроризм».

Задержанных подозревают в причастности к подрыву автомобиля милиционера в Гродно, а также в поджоге дома сотрудника милиции в Волковыске (Гродненская область). Организатором этих акций назван Николай Автухович.

Ранее в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, КГБ добавил блогеров Степана Путило и Романа Протасевича.

Что еще говорил Тертель:

Планировались теракты как в отношении объектов госведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населени

Мы видим через работу спецслужбы финансирование деструктивной деятельности на нашей территории