Лига чемпионов. Стали известны первые четвертьфиналисты

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Завершились первые два противостояния в рамках 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА.

Фото из микроблога УЕФА

«Ювентус» на своем поле в дополнительное время уступил путевку в ¼ финала «Порту» — 3:2 (португальцы проходят дальше за счет большего числа мячей, забытых на чужом поле). Первая встреча на Пиренеях завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Удачная игра на чужом поле оставляет в борьбе за трофей дортмудскую «Боруссию», которая сыграла дома вничью с «Севильей» — 2:2. В Испании немецкий клуб был сильнее — 3:2.

Сегодня пройдут еще два ответных матча:

  • «Ливерпуль» — «РБ Лейпциг» (первый матч — 2:0);
  • ПСЖ — «Барселона» (4:1).
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Тэги: Лига чемпионов

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