Срок содержания под стражей Марии Колесниковой продлен до 8 мая

Срок содержания Марии Колесниковой под стражей продлен еще на два месяца, до 8 мая, сообщил телеграм-канал бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико.

Координатор штаба Бабарико, член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси Мария Колесникова была задержана 7 сентября 2020 года в центре Минска. На следующий день стало известно, что ее и двух представителей Координационного совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно повезли в Украину. Однако Колесникову выдворить из Беларуси не удалось — на границе она порвала свой паспорт.

В сентябре Колесниковой было предъявлено обвинение «в призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенных с использованием СМИ и сети интернет» (ч. 3 ст. 361 УК). В феврале ей также было предъявлено обвинение в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК) — имеется в виду КС.

Колесникова содержится в СИЗО на улице Володарского в Минске.

Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за храбрость по итогам 2020 года. Эту премию в 2007 году учредил Госдепартамент США.

Демократический активист Мария Колесникова в преддверии президентских выборов подняла женщин по всей стране в знак протеста против правления Александра Лукашенко, последнего диктатора Европы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 8 марта на онлайн-церемонии вручения премии.

«Сегодня ее нет на экране, потому что она сидит в белорусской тюрьме. Соединенные Штаты будут продолжать призывать к ее безоговорочному освобождению и освобождению всех политических заключенных в Беларуси», — сказал Блинкен.