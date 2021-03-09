НОК: заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова

/ Спорт
Просмотров: 471

Национальный олимпийский комитет Беларуси подверг критике решение исполкома Международного олимпийского комитета от 8 марта о продлении введенных 7 декабря прошлого года санкций и непризнании полномочий нового президента НОК Виктора Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко) и избранного в исполком НОК председателя Федерации хоккея Дмитрия Баскова.

«Позицию МОК относительно "непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова — членом исполкома НОК" считаем абсолютно необоснованной», — говорится в заявлении НОК.

«Отчетно-выборное олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав исполкома нашей организации, состоялось [26 февраля] при участии всей спортивной общественности страны — чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций — исключительно в соответствии с уставом НОК Беларуси и действующим законодательством Республики Беларусь», — подчеркивается в документе.

В НОК «убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорта вне политики", действия Международного олимпийского комитета "не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов", нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене».

Заявление МОК «не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова».

Утверждается, что «все спортсмены вне зависимости от их политических взглядов продолжают подготовку к главным стартам четырехлетия (Олимпийским играм в Токио. — ред.) и находятся в равных условиях, участвуют в квалификационных олимпийских турнирах согласно выполненным нормативам, по итогам которых лучшие из них будут включены в состав национальной олимпийской сборной исключительно на основании спортивного результата».

Согласно решению исполкома МОК от 8 марта Виктор Лукашенко и Дмитрий Басков по-прежнему не будут допускаться на все мероприятия под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Связь с Национальным олимпийским комитетом и другими членами нового состава исполкома будет поддерживаться через генерального секретаря НОК (Полину Головину).
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НОК МОК Персона: Виктор Лукашенко Дмитрий Басков Полина Головина

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко против банды МОК, которая детей трогает

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Лукашенко против банды МОК, которая детей трогает

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Лукашенко может лишить своего сына Виктора должности помощника президента

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом

Виктор Лукашенко стал первым вице-президентом

Олимпийское собрание. Лукашенко обещает «серьезный разговор» по Пхенчхану

Олимпийское собрание. Лукашенко обещает «серьезный разговор» по Пхенчхану