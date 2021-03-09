«Белавиа» не будет летать в Израиль до 20 марта

Авиакомпания «Белавиа» не будет летать в Тель-Авив до 20 марта, сообщается на сайте перевозчика.

Также до 27 марта приостановлены рейсы в Ригу, Будапешт и Алматы, до 5 апреля — в Ашхабад, до 30 октября — в Женеву.

Полеты в Россию «Белавиа» осуществляет в аэропорты Москвы, Петербурга и Ростова-на-Дону. В остальные города рейсы не осуществляются до 27 марта.

Вернуть деньги за отмененные рейсы или поменять даты вылета можно до 30 марта (по определенным маршрутам — до 30 июня).