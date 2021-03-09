Посол Мезенцев заявил о необходимости единой символики Беларуси и России

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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев в интервью РБК заявил, что Союзному государству необходима собственная символика, однако целенаправленная работа в этом направлении пока не ведется.

Дмитрий Мезенцев. Фото: пресс-служба МИД РФ

По словам дипломата, это его личное мнение, он выражает его как человек, который «иногда разговаривает с людьми на улицах» в Минске. Мезенцев отметил, что сейчас наблюдает «активную пропаганду Евросоюза в Беларуси», в отличие от ситуации вокруг Союзного государства.

«Я подумал о том, что нам надо добиться того, чтобы все граждане России и Белоруссии, или абсолютное большинство тех, кто интересуется политической жизнью, общественной жизнью, понимали, что такое Союзное государство, — считает посол РФ. — У нас абсолютно равноправные паспорта, у нас нет государственных границ. У нас есть возможность, у каждого россиянина или у каждого белоруса, поехать в родную братскую соседнюю страну повышать квалификацию, учиться, получить лечение, переговорить с партнерами, выстроить бизнес. Здесь нет никаких ограничений. Умеем ли мы об этом говорить? Наверное, не очень. Знают ли об этом миллионы граждан Белоруссии и России? Думаю, понаслышке».

Мезенцев полагает, что создание символики Союзного государства станет «важным сплачивающим фактором». «Давайте подумаем, может быть, журналисты РБК предложат какие-то эскизы, идеи. Я думаю, что стороны, и российская, и белорусская, изучат, посмотрят, возможно, согласятся с чем-то», — предложил глава российского диппредставительства в Беларуси.

2 апреля 1996 года президент России Борис Ельцин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали договор об образовании Сообщества Беларуси и России, а в декабре 1999 года стороны заключили Договор о создании Союзного государства.

Тема «углубленной интеграции» двух стран в рамках проекта Союзного государства возникла несколько лет назад с подачи России. В развитие этого процесса руководство двух стран работает над согласованием более чем трех десятков так называемых дорожных карт интеграции.

22 февраля Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным в Сочи заявил, что большинство дорожных карт по разным направлениям сотрудничества между Беларусью и Россией готовы к подписанию.

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Тэги: Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Дмитрий Мезенцев

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