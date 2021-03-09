Тертель: КГБ готов к возобновлению протестной активности

/ Политика
Просмотров: 328

Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель оценивает ситуацию в Беларуси как стабильную и считает острый период завершенным. Об этом он заявил по итогам встречи с Александром Лукашенко 9 марта. Видеокомментарий главы ведомства размещен в телеграм-канале «Пул Первого».

«Очевидно, это подчеркивают и наши иностранные партнеры (официально, неофициально), дипломатический корпус, что острый период в развитии ситуации, который был характерен для второй половины 2020 года, исчерпан. Ситуация стабильная», — сказал Тертель.

В то же время он считает, что «заграничные подрывные центры и стоящие за ними спецслужбы, заинтересованные политические круги предпринимают попытки по возобновлению протестной активности, дестабилизации ситуации в стране» весной.

«Об этом известно было ранее, на протяжении нескольких месяцев анонсировалось. Мы готовы к этому и примем все меры для того, чтобы те лица и организации, которые предпримут такие попытки, понесли ответственность в соответствии с законодательством», — отметил глава КГБ.

Также он заявил о беспрецедентном давлении на Беларусь со стороны иностранных партнеров, которое он связывает с санкционной политикой и «некоторыми другими вещами».

Председатель комитета отметил рост террористических угроз, как правило, с территории сопредельных государств. «Есть конкретное поручение главы государства по минимизации тех угроз. Будем работать, нацелены на эффективное решение задач. Обстановка в стране, по нашим оценкам, будет стабильной, и правоохранительные органы имеют достаточно сил и средств для реагирования на различного рода угрозы», — подчеркнул Тертель.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: КГБ власть-общество протестные настроения Персона: Иван Тертель Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

Станет ли День Воли триггером горячей весны?

Станет ли День Воли триггером горячей весны?

«Склеить зияющую пропасть». Идет голосование за делегатов от народа

«Склеить зияющую пропасть». Идет голосование за делегатов от народа

Народное сопротивление. Бобруйск ждет весны

Народное сопротивление. Бобруйск ждет весны

Страна придушенной социологии. Лукашенко уговаривает не бояться опроса

Страна придушенной социологии. Лукашенко уговаривает не бояться опроса