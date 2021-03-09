Лауреатами премии имени Светланы Наумовой стали белорусские политзаключенные

Вручена ежегодная премия имени белорусского политолога, преподавателя Европейского гуманитарного университета Светланы Наумовой за 2020 год.

«Премия — это заслуга "Говори правду", их верности памяти Светланы Наумовой, человека, который стоял у истоков этого движения», — сказал во время церемонии глава жюри, профессор Владимир Дунаев.

По его мнению, со времен Макиавелли «утвердилась мысль о том, что политика и мораль — две вещи несовместимые, представление о том, что политика — дело грязное, безнравственное воспринимается с энтузиазмом».

«Эта премия, может быть, — как раз попытка вернуть мораль в политику», — добавил Дунаев.

В этом году премия была вручена в трех номинациях: «Свободная Беларусь», «Гражданская инициатива», «Гражданская взаимопомощь».

Лауреатами в номинации «Свободная Беларусь» стали все политзаключенные, диплом и памятный знак были переданы правозащитнику из лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Владимиру Лабковичу.

«Это номинация тех 269 политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой, это номинация тех тысяч людей, которые пострадали, тех десятков тысяч, которые прошли через пытки и издевательства», — сказал Лабкович.

Правозащитник добавил, что, «к сожалению, эта цифра не закрыта». «Это обязанность правозащитников, политиков, журналистов и всего нашего общества — поставить в этой истории точку, чтобы в Беларуси не было политзаключенных», — подчеркнул Лабкович.

Инициатива «Вместе Ты не один» стала лауреатом в номинации «Гражданская взаимопомощь» за деятельность во время пандемии коронавируса. В номинации «Гражданская инициатива» победителем стали «Честные люди».

Наумова, которая была одной из активисток кампании «Говори правду», скончалась 10 марта 2011 года. Премия ее имени, как заявили организаторы, призвана стимулировать деятельность политических журналистов и аналитиков, а также обратить внимание на наиболее перспективных молодых политиков и общественных деятелей в Беларуси.

Премия вручается с 2012 года в трех номинациях. В этом году список номинаций был полностью обновлен.

«Было очень сложно в этот раз выбирать, кто лучший, кто заслуживает этой награды в обществе, так как это миллионы белорусов», — сказал БелаПАН cопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

По его словам, в итоге оргкомитет принял «экстренное решение», назначив новые номинации, «так как это три социальные явления, которые сделали Беларусь такой, какой она есть».