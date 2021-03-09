За сутки в Беларуси зарегистрировано 1073 случая COVID-19

/ Общество
Просмотров: 101

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1073 случая COVID-19, скончались восемь человек с коронавирусной инфекцией. Из больниц выписано 852 пациента, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, количество новых случаев COVID-19 за сутки выросло — 8 марта было зарегистрировано 930 случаев. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 297 514, умерло 2055 пациентов с коронавирусом, выздоровело — 288 049.

За минувшие сутки сделано 8018 тестов на коронавирус (всего 5 025 044).

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

О мертвых либо хорошо, либо статистика. Как коронавирус выкашивает белорусов?

О мертвых либо хорошо, либо статистика. Как коронавирус выкашивает белорусов?

Кому достанутся лишние вакцины? Блогер Липкович первый в очереди за «Спутником»

Кому достанутся лишние вакцины? Блогер Липкович первый в очереди за «Спутником»

Русская рулетка. Почему наши врачи сомневаются в безопасности «Спутника»?

Русская рулетка. Почему наши врачи сомневаются в безопасности «Спутника»?

Фальстарт со «Спутником». В Беларуси объявлена массовая вакцинация, которой нет

Фальстарт со «Спутником». В Беларуси объявлена массовая вакцинация, которой нет