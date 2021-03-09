Лукашенко встретился с Шейманом

Александр Лукашенко 9 марта принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Шейман доложил об итогах работы управделами, подведомственных организаций и предприятий за 2020 год.

«Сработали хорошо, темп роста — 150,4%. Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 2,7 млрд рублей. Обеспечен рост добавленной стоимости в 2,5 раза. Производительность труда по добавленной стоимости увеличилась почти в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Эффективно сработал сельскохозяйственный сектор — темп роста объемов валовой продукции к 2019 году составил 115,6%. Рост отмечается по всем направлениям, включая урожай зерновых, производство молока, скота и птицы.

Темп роста объемов промышленной продукции составил 104,6%.

Шейман проинформировал, что хорошо сработала и строительная отрасль. Увеличены объемы производства с чистой прибылью. Среди конкретных проектов — завершенное строительство музея под открытым небом в национальном парке «Припятский».

Что касается туристического направления, то было отмечено, что эпидемиологическая ситуация 2020 года негативно сказалась на работе — снизилась загрузка в отелях и санаториях.

Оборот внешней торговли товарами и услугами по линии управделами в 2020 году сложился в размере 240,8 млн долларов. Экспорт товаров и услуг составил почти 197 млн долларов.

Заслушав доклад, Лукашенко поставил задачу по дальнейшему наращиванию производства, развитию новых направлений работы. Например, по информации пресс-службы, особое внимание поручено уделить сфере деревообработки, а также наращиванию оборотов в туристической отрасли.

«Традиционно во время встречи с управляющим делами обсуждалось и сотрудничество со странами африканского континента. Как было доложено, на сегодняшний день идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных и предприятий по транспортировке и перевозке грузов», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что главное хозяйственное управление Управления делами президента попало в принятый Евросоюзом 17 декабря третий пакет санкций в отношении властей Беларуси.

Управление делами президента является органом государственного управления, подчиненным непосредственно главе государства. Включает более 100 подчиненных организаций, расположенных на территории и за пределами Беларуси.