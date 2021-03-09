Посол Польши в ЕС: дальнейшие санкции против режима Лукашенко неизбежны

Польский дипломат, представитель официальной Варшавы в Евросоюзе Анджей Садось заявил, что дальнейшие санкции против режима Александра Лукашенко неизбежны.

Во время видеоконференции, организованной Постоянным представительством Польши при ЕС, в которой приняли участие послы 27 стран союза, а также США, Великобритании и Канады, представители Еврокомиссии, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и директор телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы, он заявил о необходимости плана поддержки демократической Беларуси.