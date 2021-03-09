Максиму Знаку вновь продлили срок содержания под стражей

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Срок содержания под стражей в СИЗО юриста Максима Знака продлен еще на два месяца — до 9 мая, сообщил БелаПАН его адвокат Дмитрий Лаевский.

При этом, по словам защитника, оснований для содержания Знака под стражей нет. «Мы наблюдаем ту же ситуацию, что и ранее. Основания для содержания под стражей не подтверждены, — отметил Лаевский. — Это значит, должно подтверждаться, что, находясь на свободе, человек может попытаться скрыться или как-то помешать расследованию. Но таких оснований нет, не было и появиться не могло, потому что Максим все это время находится в следственном изоляторе».

Член президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса кандидат юридических наук адвокат Максим Знак был задержан 9 сентября 2020 года спустя месяц после президентских выборов. 18 сентября ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). В тот же день Знак, протестуя против обвинения, объявил голодовку, которая длилась 10 суток.

10 февраля Знаку предъявлено еще два обвинения: в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Правозащитники признали Максима Знака политзаключенным.
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Тэги: политзаключенные Персона: Максим Знак Дмитрий Лаевский

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