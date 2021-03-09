Ситуация на границе ухудшается
Более двух тысяч большегрузных автомобилей скопилось в пунктах пропуска на границе Беларуси со странами Евросоюза.
Настоящий транспортный коллапс происходит на литовском направлении — более 1370 фур:
- «Каменный Лог» — более 500;
- «Бенякони» — более 350;
- «Котловка» — более 330;
- «Привалка» — более 190.
Своего выезда в Польшу ожидает более 350 грузовиков:
- «Брузги» — более 210;
- «Козловичи» — более 80;
- «Берестовица» — более 60.
Практически столько же стоит в «колейке» на латвийском направлении:
- «Урбаны» — более 170;
- «Григоровщина» — более 140.