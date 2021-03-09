В армию призовут около тысячи партизан

Министр обороны Виктор Хренин постановил начать 9 марта второй этап комплексной проверки готовности и способности соединений и воинских частей Вооруженных сил выполнить задачи по предназначению, сообщает пресс-служба военного ведомства.

В рамках проверки из запаса планируется призвать около тысячи человек.

«К проверке привлекаются органы военного управления оперативного и тактического уровней, а также воинские части, — говорится в сообщении Минобороны. — В рамках проверки будет осуществляться поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов, комплектование военной и специальной техникой за счет снятия транспортных средств, находящихся на длительном хранении и получаемых из государственных органов и организаций, получение материальных средств со складов и баз хранения».

«Проводимая проверка позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи в сложных условиях обстановки», — отметили в военном ведомстве.

Комплексная проверка в Вооруженных силах началась 25 января. Она завершится тактическими учениями.