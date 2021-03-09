Мезенцев рассказал, почему РФ подарила Беларуси технологию производства вакцины от коронавируса «Спутник V»

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, почему Россия приняла решение передать Беларуси не только вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию ее производства.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи

Как отметил он в интервью РБК , «мы поступили, как должны были поступить». Дипломат сказал, что Владимир Путин своими действиями показал пример «всему миру и всем постсоветским республикам». «Мы работаем и действуем в рамках и Союзного государства также», — добавил Мезенцев.

«Философия была такая, что на первый квартал будет законтрактовано 340 тыс. однокомпонентных доз, в марте месяце разворачивается производство. По мере наращивания производства и вакцинирования граждан Республики Беларусь будет формироваться популяционный иммунитет», — заявил посол. По словам дипломата, необходимо, чтобы сформировался запас препарата для Беларуси.