Мезенцев рассказал, почему РФ подарила Беларуси технологию производства вакцины от коронавируса «Спутник V»
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев рассказал, почему Россия приняла решение передать Беларуси не только вакцину от коронавируса «Спутник V», но и технологию ее производства.
Как отметил он в интервью
«Философия была такая, что на первый квартал будет законтрактовано 340 тыс. однокомпонентных доз, в марте месяце разворачивается производство. По мере наращивания производства и вакцинирования граждан Республики Беларусь будет формироваться популяционный иммунитет», — заявил посол. По словам дипломата, необходимо, чтобы сформировался запас препарата для Беларуси.
В будущем не исключено, что совместное с Россией производство вакцин в Минске будет способно удовлетворить заявки, которые могут поступить из-за рубежа, добавил дипломат, который в скором времени, по данным источников