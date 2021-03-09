Ночью будет до -16°С
В ближайшие дни в Беларуси сохранится совсем не весенняя погода.
Так, 10 марта, по прогнозам синоптиков, погоду в республике будет формировать область повышенного атмосферного давления (по северу скажется влияние малоподвижного фронтального раздела).
Ожидается облачно с прояснениями. Осадки ожидаются лишь по северу Беларуси.
В ночные и утренние часы сгустится туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый до умеренного.
Температура воздуха:
- минимальная ночью -6..-12°С (по северо-востоку при прояснениях -13..-16°С);
- максимальная днем от -4°С по северу до +4°С по юго-западу страны.
Атмосферное давление существенно не изменится.