Шведские ученые назвали самый опасный для сердца день
Ученые из шведских университетов Уппсалы и Умео выяснили, в какой день недели повышается риск сердечного приступа.
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Специалисты пришли к выводу, что для большинства самым опасным днем недели был понедельник. Ученые отмечают, что риск сердечного приступа повышался, когда человек находился в состоянии сильного стресса. И некоторые дни недели считаются более проблемными с этой точки зрения.
Так, частота инфаркта миокарда (ИМ) была выше во время зимних каникул и по понедельникам, в то время как его вероятность была минимальной в выходные и во время летних каникул в июле.
Ученые объясняют: когда дело касается выходных, люди больше расслаблены, кровяное давление находится под контролем, а частота сердечных сокращений — в норме.
Стресс — лишь один из факторов, влияющих на частоту ИМ. Землетрясения и футбольные матчи можно сравнить с понедельниками, считают ученые. Другие факторы, такие как температура, тоже влияют на частоту сердечных сокращений и, соответственно, риск отклонений в работе сердца, пишет