Шведские ученые назвали самый опасный для сердца день

Ученые из шведских университетов Уппсалы и Умео выяснили, в какой день недели повышается риск сердечного приступа.

Как пишет The Times of India , в ходе проведенных исследований (прошли в 2006-2013 годах) приняли участие 156 тысяч человек.

Специалисты пришли к выводу, что для большинства самым опасным днем недели был понедельник. Ученые отмечают, что риск сердечного приступа повышался, когда человек находился в состоянии сильного стресса. И некоторые дни недели считаются более проблемными с этой точки зрения.