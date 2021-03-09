Беларусь — самая опасная на постсоветском пространстве страна для журналисток

В прошлом году не менее 1.129 женщин — профессиональных и гражданских журналисток из 12 стран бывшего СССР (без Балтийских государств) подверглись атакам за свою работу. Рекордсменом по абсолютному числу нападений на журналисток была Беларусь, на втором месте — Россия, на третьем — Украина, отмечается в докладе фонда «Справедливость для журналистов», подготовленном к Международному женскому дню.

Екатерина Андреева, Дарья Чульцова

В относительных величинах самой опасной из постсоветских стран для работы журналистом является Беларусь: коэффициент риска (рассчитывается как число атак на 100 тысяч населения) составляет 14,61. Меньше всего этот коэффициент в Узбекистане — 0,37. Для Туркменистана валидные расчеты произвести не представляется возможным в силу почти полной информационной изоляции страны.

«Больше всего журналисток в абсолютных величинах пострадало в Беларуси — 382. 11 из них получили пулевые ранения, контузии от светошумовых гранат или были избиты при задержании во время их работы на августовских акциях протеста. Зафиксировано 107 случаев задержаний (на срок до 24 часов) и 48 арестов (на сутки и более) журналисток», — сообщается в докладе.

Отмечается, что в 96% случаев атаки на журналисток, работающих в Беларуси, исходили от представителей власти: милиции, ОМОНа и других государственных силовых структур.

По данным фонда, наиболее интенсивным атакам были подвергнуты журналистки Лариса Щирякова («Белсат», журналистка-фрилансер) — 26 атак, в числе которых 10 штрафов, два задержания, конфискация компьютера, два ареста; Екатерина Андреева («Белсат», журналистка) — 16 атак, в числе которых два штрафа, два задержания, два ареста, конфискация профессиональной техники, обыск. 18 февраля 2021 года Андреева и ее коллега, журналистка «Белсата» Дарья Чульцова были приговорены к двум годам лишения свободы в колонии общего режима; Алина Скребунова («Белсат», журналистка-фрилансер) — 14 атак, в числе которых четыре штрафа, три задержания, один арест.