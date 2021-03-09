Сразу пять человек погибли в огне за сутки
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Прошедшие дежурные сутки зафиксировали гибель сразу пяти человек на пожар в Беларуси.
Беда постучалась в дома:
08.03.
- в 15:29 (поступило сообщение о пожаре) на территории садового товарищества «Горани» (рядом с деревней Вишневка Минского района) — погиб 32-летний мужчина;
- в 17:59 в агрогородке Еремино (Гомельского района) — погиб 41-летний мужчина;
- в 20:15 в Минске — погибла 81-летняя женщина;
09. 03.
- в 00:50 в деревне Рымаши (Копыльский района) — погиб 84-летний мужчина;
- в 03:11 в деревне Цыпки (Сенненского района) — погиб 74-летний мужчина.
С начала года на территории Беларуси произошло 1451 пожар (за аналогичный период прошлого года 912), на которых погибли 217 человек (142).