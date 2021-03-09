СМИ: российская военная контрразведка опасается повторения в РФ протестов по белорусскому сценарию

/ Мир
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Российские спецслужбы ведут собственную статистику участников протеста, которые «засветились» на улицах российских городов.

Как пишет «Медуза», внутренние данные Федеральной службы безопасности «расходятся с официальными заявлениями»: «В закрытых сводках число задержанных оказалось даже выше, чем у правозащитников. Всего же, по мнению ФСБ, в выступлениях участвовали 90 тысяч человек».

В сводке также указывается, что сторонники лидера оппозиции Алексея Навального рассчитывают «перевести протесты на регулярную основу в долгосрочной перспективе по сценарию республики Беларусь».

Как объяснил изданию офицер Департамента военной контрразведки (одно из самых засекреченных управлений ФСБ), сравнения с белорусской ситуацией стали появляться во внутренних документах все чаще.

Все выстраивается в парадигму «вот что будет, если мы не будем этим заниматься», подчеркнул собеседник «Медузы».
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Тэги: ФСБ военная контрразведка акции протеста Россия

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