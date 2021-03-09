СМИ: российская военная контрразведка опасается повторения в РФ протестов по белорусскому сценарию
Российские спецслужбы ведут собственную статистику участников протеста, которые «засветились» на улицах российских городов.
Как пишет
В сводке также указывается, что сторонники лидера оппозиции Алексея Навального рассчитывают «перевести протесты на регулярную основу в долгосрочной перспективе по сценарию республики Беларусь».
Как объяснил изданию офицер Департамента военной контрразведки (одно из самых засекреченных управлений ФСБ), сравнения с белорусской ситуацией стали появляться во внутренних документах все чаще.
Все выстраивается в парадигму «вот что будет, если мы не будем этим заниматься», подчеркнул собеседник «Медузы».